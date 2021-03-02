Adem Büyük: Sergen Yalçın’la konuştuktan sonra hakeme bir şeyler oldu

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş’a sahasında 1-0 mağlup olarak galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük, karşılaşmanın ardından hakem Halis Özkahya’ya tepki gösterdi. Beşiktaş alt yapısında da forma giyen 33 yaşındaki Adem, “Sergen Yalçın arasındaki münakaşa sonrası hakeme bir şeyler oldu” dedi.

Canlı yayında tepkisini dile getiren Adem Büyük’ün sözleri şöyle;

“İyi mücadele ettik, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ne kadar az pozisyon verilebilirse o kadar verdik. %100 net pozisyonları da yok. Ortada bir oyundu. İlk yarı sonu hakemle Sergen Yalçın arasındaki münakaşa sonrası hakeme bir şeyler oldu. Autu korner verdi, verilmeyen fauller var. Herkes hata yapabilir, biz de hata yapabiliriz ama hakemin Beşiktaşlılara ve bize karşı konuşmaları incelensin.

“BİZİ AZARLAYAMAZ”

Kimse kimsenin çocuğu değil, bizi azarlayarak konuştu. Kimse bizi azarlayamaz. FIFA kokartlı hakem bu. Buna nasıl önlem alırız bilmiyorum ama hoş değil bu. Biz aynı tavrı gösterinde sarı kart görüyoruz ya da atılıyoruz. Ben bunu anlamış değilim. Skor önemli değil, yenildik falan ama hakemin bana ve takım arkadaşlarıma karşı tavırları hoş değildi. Daha uzatmayayım, buradan da bir ceza çıkartabilirler.”