Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçı çıkışı isyan etti! ‘Şikayet edeceğiz’

Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu stadyum çıkışı kameralar karşısına geçti. Dün oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçıyla birlikte yeniden alevlenen hakem ve MHK tartışmalarına değinen Ağaoğlu, Fenerbahçe maçında yaşananlar ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Sözlerine Kasımpaşa galibiyetini değerlendirerek başlayan Başkan, ”Tek farklı da olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor. 1-0, 2-1, 3-2 de kazansanız, fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek farklı galibiyet ve alınan 3 puan. Önümüzde Alanya maçı var, maç maç bakıyoruz” dedi.

TFF’yi hazırladıkları dosya ile birlikte FIFA’ya şikayet edeceklerini söyleyen Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ BIRAKMAM DERSEM…’

”Konuşmakla bir şey değişmiyor. Bir kulüp başkanımız “Taş üstünde taş bırakmam” dediği zaman, ben de kendisine “Omuz üstünde baş bırakmam” dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Meydan muharebesi değil. Ben göreve geleli 3 yıl olacak neredeyse. 4 MHK değişti ama değişen hiçbir şey yok ortada. Sıkıntılar aynı, problemler aynı bunlar hatta artarak devam ediyor.”

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‘GÜZEL MAÇ YÖNETTİNİZ, ARKANIZDAYIZ’

”Bizim maçtan sonra 3 gün içinde, 3 hakeme de görev verildi. Yaşar Kemal’e, Halil Umut Meler’e ve Cüneyt Çakır’a. MHK şu mesajı verdi, “Çok güzel maç yönettiniz, arkanızdayız. Arıza motorda. Siz durmadan tekerlek değişiyorsunuz. Bizim maçta bariz hata yapan 3 hakemi birden, yürüyün arkanızdayız gibi tekrar maça atarsanız, dün yaşananları da görürsünüz, tüm Türkiye gördü.”

‘SURATINDAKİ ŞAŞKINLIĞI GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?’

“Dün Mostafa Mohamed’in suratındaki şaşkınlığı gördünüz değil mi hepiniz? Şunu söylüyor o ifade, Hoca diyor, 3 gün önce VAR’da, ekran başında izleyip vermediğiniz pozisyondan 3 defa daha hafif, sen buna nasıl kırmızı gösterirsin? Allah’ın adaleti bazen gecikmiyor, 3 gün sonra tecelli etti. Aynı pozisyonda, çok daha hafifine, o gün o maçta Cüneyt Çakır ile birlikte VAR’da görev yapan Halil Umut Meler kırmızı kart çıkardı.”

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‘FIFA’YA ŞİKAYET EDECEĞİZ’

“TFF’yi bağımsız olmadığı için hazırladığımız dosya ile Pazartesi günü FIFA’ya şikayet edeceğiz. Bu dosya Türk futboluna bir hizmettir. Türkiye’de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA’ya yapıyoruz. Diğer kulüpler de verilen kararlardan müzdariplerse, onlar da bizimle birlikte FIFA’da mücadele etsin. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Olanlar herkesin gözünün önünde. Yıllarca federasyon başkanlığı yaptım bize anlatmasınlar. Bu düzen değişmeden ölmek istemiyorum”

‘BABADAN OĞULA GEÇMİYOR’

”MHK’nın değil sistemin değişmesi lazım. Bu ülke 30 yıl hakemleri tartışıyorsa demek ki sistemde bir sıkıntı var. Avrupa’da hakemlik babadan-oğula geçmiyor.”