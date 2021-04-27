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Ahmet Nur Çebi: Herkes karşımızda, üstümüze geliyorlar

Çaykur Rizespor maçı öncesi Trabzon'da karşılanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karadeniz ekibinin 'Beşiktaş'ı yeneceğiz' açıklamasına cevap verdi.

Güncellenme: 18:20, 27/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Ahmet Nur Çebi: Herkes karşımızda, üstümüze geliyorlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çaykur Rizespor maçı öncesinde Karadeniz ekibinden gelen “Beşiktaş’ı yeneceğiz” açıklamalarına tepki gösterdi.

Rizespor maçı öncesi Rize’ye geçmeden Trabzon’a giden Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Nur Çebi “Taraftar kıymetli bizim için. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Doğrusu bu. Hatay karşımızda, Rize karşımızda, herkes kıllandı, ayağa kalktı ve toparlanarak üstümüze geliyorlar. Biz yine de şampiyon olacağız” dedi.

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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Çaykur Rizespor Hatay Rize Rizespor TARAFTAR TRABZON
Yayınlanma Tarihi:18:12,