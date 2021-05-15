Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ahmet Nur Çebi: Konuşacak halim yok, çok mutluyum

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu bir başlangıç, yola devam edeceğiz" dedi.

Güncellenme: 23:42, 15/05/2021
Spor HaberleriFutbol

Süper Lig’de Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sevincini aktaran Ahmet Nur Çebi, taraftarlara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Şampiyonluk coşkusunu yaşadıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Çok konuşmaya halim yok. Çok mutluyum, çok zor bir seneydi. Pandemi vardı, 40 maç vardı, kupa vardı, hep zorlu şeyler vardı. Allah yardım etti. Önce Allah’ın izniyle, çocuklarımızın mücadelesiyle, Sergen hoca, teknik kadronun ve tüm çalışanların emekleriyle şampiyon olduk. Yola devam edeceğiz, alıştık artık” dedi.

İlginizi ÇekebilirSüper Lig'de şampiyon BeşiktaşSüper Lig'de şampiyon Beşiktaşİlginizi ÇekebilirSergen Yalçın: Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmeyizSergen Yalçın: Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmeyizİlginizi ÇekebilirBeşiktaş'tan Galatasaray'a Twitter'dan Bird Hunter göndermesiBeşiktaş'tan Galatasaray'a Twitter'dan Bird Hunter göndermesi