Ahmet Nur Çebi: Konuşacak halim yok, çok mutluyum

Süper Lig’de Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sevincini aktaran Ahmet Nur Çebi, taraftarlara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Şampiyonluk coşkusunu yaşadıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Çok konuşmaya halim yok. Çok mutluyum, çok zor bir seneydi. Pandemi vardı, 40 maç vardı, kupa vardı, hep zorlu şeyler vardı. Allah yardım etti. Önce Allah’ın izniyle, çocuklarımızın mücadelesiyle, Sergen hoca, teknik kadronun ve tüm çalışanların emekleriyle şampiyon olduk. Yola devam edeceğiz, alıştık artık” dedi.

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