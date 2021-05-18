AİHM, Türk futbolunu ilgilendiren tarihi bir karara imza attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurullarının tarafsızlığı ve aldıkları kararlar sürekli tartışılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dün futbolumuzun çehresini değiştirebilecek bir karar aldı.

Galatasaraylı futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue, Elazığspor ile 6 Aralık 2013’te oynanan Süper Lig maçında formalarının içine giydikleri tişörtlerle, 5 Aralık 2013’te 95 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrikalı efsane lider Nelson Mandela’ya saygılarını sunmuşlar; bunu ‘siyasi mesaj’ olarak değerlendiren TFF, Fildişi Sahilli iki oyuncuyu PFDK’ya sevk etmişti.

KÖTÜ HABER!

Galatasaraylı eski yönetici Sedat Doğan bunun üzerine, “Irkçılığa karşı savaşmış bir insana saygısını gösterenlere ceza vermek, ırkçılığa ortak olmak gibidir” açıklamasını yapmış ancak, hak mahrumiyeti almıştı. Doğan konuyu AİHM’e taşıdı. Mahkeme tarihi bir karara imzasını attı ve Sedat Doğan’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olması gerektiği belirtildi. AİHM (ırkçılık karşıtı eylemlerin cezalandırılmaması gerektiğini ifade eden) bu sözlerin cezalandırılmasıyla, TFF’nin ırkçılık suçunu işlemiş olabileceğini ‘zımnen’ belgelemiş oldu.

HESAP ZAMANI

Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan, o dönem Yıldırım Demirören’in başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve kurullarının kararlarına tepki göstermiş, divan kurulu başta olmak üzere pek çok toplantıda yaptığı açıklamada “Bunları yok edeceğiz. Zamanı gelince hesap verecekler” demişti.