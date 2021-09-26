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Ajax-Beşiktaş maçına Fransız hakem

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Ajax ile Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın bu zorlu mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

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Ajax-Beşiktaş maçına Fransız hakem

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Hollanda’nın Ajax ekibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da 28 Eylül Salı günü saat 19.45’te başlayacak karşılaşmada Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

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