Aleksander Ceferin resmen açıkladı! Milli takıma alınmayacaklar

Avrupa futbolunda kapalı bir lig olarak kurulan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayarak organizasyona zarar vereceği belirtilen Avrupa Süper Ligi için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den açıklama geldi. Ceferin, bu lige katılan takımlarda forma giyen milli futbolcuların milli takımlarda forma giyemeyeceğini belirtti.

“Bu projenin saçmalığına karşı birlikteyiz” diyen Aleksander Ceferin, “Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, ‘Avrupa Süper Ligi’nin' kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

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