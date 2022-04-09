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Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkanlığa aday olacağını açıklayan Sadettin Saran, bir araya geldi.

Yayınlanma: 14:45 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran’ın, Başkan Koç’a sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

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