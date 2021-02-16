Allianz Arena karla kaplandı 15 dakikada kusursuz hale getirdiler!

Bundesliga’nın 21. haftasında Bayern Münih ile Arminia Bielefeld, Allianz Arena’da 3-3 berabere kaldı. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta dikkat çeken en önemli detaylardan biri de Allianz Arena’nın kusursuzluğuydu.

İLK YARI TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

İlk yarısı müthiş yoğun kar altında oynanan maçta yeşil zemin tamamen beyaza büründü. Arminia Bielefeld’in 9’uncu dakikada Michel Vlap ve 37’inci dakikada Amos Pieper ile bulduğu gollerle 2-0 önde kapattığı ilk yarıda sahanın beyaz örtüyle kaplanması maçın gidişatı için soru işaretleri doğurmuştu.

Türkiye’ye göre daha kuzeyde yer alan ve kış aylarında sert yağışların görüldüğü Almanya’da aralıksız yağan kar sonrası maçın devam edip edemeyeceği merak ediliyordu.



Ancak ikinci yarı gece ile gündüz kadar farklıydı. Mücadeleyi ekranları başında izleyenler ikinci 45 öncesi zemindeki karın tamamen kalkması ve müthiş biz zemin haline getirilmesine inanamadı. Allianz Arena’daki görüntü farklı bir zaman dilimindeymiş gibiydi.

15 DAKİKADA KUSURSUZ HALE GETİRDİLER

Yerden ısıtma sistemi açılan statta görevlilerin 15 dakikalık devre arasında kusursuz hale getirdiği yeşil zemin akıllara Süper Lig’de son 1 haftadır ortaya çıkan kötü görüntüleri getirdi.

AKILLARA TÜRK TELEKOM STADI GELDİ

Son olarak Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı ağırladığı maçta Türk Telekom Stadı kar temizleme çalışmaları sonrası bir çamur deryasına dönüşmüştü. Futbolcuların adım atmasının, top sürmesinin imkansız olduğu, inanılmaz kötü zeminde oynanan oyun Türkiye’deki statların yetersizliğini de ortaya koymuştu. Sarı kırmızılı takımın son dakikada kazandığı penaltıda futbolcuların beyaz noktayı çamur birikintisinden temizlemek için elleriyle açması haftanın en çok konuşulan görüntüsü olmuştu.

Allianz Arena’da kar temizliği sonrası zeminde tek bir çamur öbeğinin oluşmaması Almanya’daki statların ne kadar üst düzey teknolojiye sahip olarak donatıldığını da gözler önüne sermiş oldu.

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BAYERN İKİNCİ YARI GERİ DÖNDÜ AMA STAT DAHA ÇOK KONUŞULDU

İkinci yarıda karın da kalkmasıyla 48’de Lewandowski ile farkı 1’e indiren Bayern 49’da Christian Gebauer’ın golüne engel olamayınca yeniden 2 farklı geriye düştü. 57’de Tolisso, 70’de Alphonso Davies ile 2 gol daha bulan ev sahibi oldukça zorlanmasına rağmen 3-3’lük eşitliği yakalayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

6 gollü maç seyir zevki açısından harika bir fark yaratırken sosyal medyada en az mücadele kadar 15 dakika arayla tamamen değişen Allianz Arena Stadı da çok konuşuldu.

Yanlış olmasın 2 görüntü de aynı maçtan. Hatta üstteki öncesi, alttaki sonrası. Yani kar sonradan yağmamış. Bizde de hala yayıncı kuruluş hakem yorumcusu Deniz Çoban “karda VAR ofsayt çizgisi çekemiyor Cüneyt Çakır göz kararı karar verdi”diyor. #TürkFutboluBatıyor pic.twitter.com/1b1QDW7y4R — Burak Karakuş (@burakkkarakus) February 16, 2021

Allianz arena farkı abi, alman mühendisler basmış ısıtmayı alttan cayır cayır https://t.co/Fouo7RPQpK — Zeljko Oğuzovic (@oguzovicfb) February 15, 2021

Allianz Arena zemini: İlk yarı / İkinci yarı. Çalışınca oluyor.. pic.twitter.com/EvoLpPino7 — Ercan Durmaz (@ercandurmaz1907) February 15, 2021

AllianzArena dk:31 vs AllianzArena dk. 49 Sanki hiç kar yağmamış gibi, zemini nasıl böyle müthiş hale getirdiler.#Bundesliga pic.twitter.com/IZYDoPmsO9 — Sarp Erzi (@sarperzi) February 15, 2021