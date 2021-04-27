Almanya’da Türk kral: Serdar Dursun! Milli Takım’a göz kırpıyor…

2018’den bu yana Almanya’da Darmstadt 98 forması giyen Türk futbolcu Serdar Dursun, bu sezon Bundesliga 2’de attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Alman doğumlu 29 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı 30 maçta attığı 21 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Tecrübeli santrfor, takımının puan tablosunda orta sıralarda bulunmasına rağmen, son 8 maçta 11 gol atarak yükselişini sürdürdü.

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EURO 2020 ÖNCESİ ALTERNATİF

Son olarak geçtiğimiz gün Bochum maçında iki gol atan ve takımının 3-1 galip gelmesinde kritik rol oynayan Dursun, Cenk Tosun’un sakatlığı nedeniyle EURO 2020’de forvet bölgesinde alternatif arayışına giren milli takıma için en ciddi adaylardan biri haline geldi. 2011 yılında Eskişehirspor’a transfer olan 1.90 boyundaki santrfor, sırasıyla Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giydi. Türkiye’de 1. Lig ve 2. Lig seviyesinde mücadele eden Dursun, kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. 2016’da Karagümrük’ten ayrılarak Almanya’nın Greuther Fürt takımına transfer olan Dursun, 2018’de 350 bin dolar bedelle Darmstadt’a imza attı.