Altay Bayındır kaldığı yerden devam etti!

Adana Demirspor forvetlerine geçit vermeyen 23 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, maçın yıldızı oldu. Taraftarlar, Pereira'nın en güvendiği isimlerin başında gelen milli oyuncuya sosyal medyadan övgü yağdırdı.

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Fenerbahçe, zorlu Adana Demirspor deplasmanında tek golle kazanırken kalede geçit vermeyen Altay Bayındır ön plana çıktı. 20 kez şut girişiminde bulunan Güney ekibinin, kaleyi bulan 7 denemesinde rakibe gol şansı tanımayan milli file bekçisi, geceye damgasını vurdu. Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla milli formayı sırtına geçiren 23 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli camiaya ligin ilk maçında güven verdi.

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KAHRAMAN GİBİ

Teknik patron Vitor Pereira'nın da güvendiği isimlerin başında gelen Altay'a taraftarlar da sosyal medyadan övgü yağdırdı. Maçın kahramanı ilan edilen yıldız kaleci ise alınan galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

SAMATTA BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Fenerbahçe’de, Adana Demirspor karşısında forvette sahaya çıkan Mbwana Samatta, yine hayal kırıklığı yaşattı. Geçen sezon ligde oynadığı 27 maçta sadece 5 kez rakip ağları havalandırıp beklentilerin uzağında kalan Tanzanyalı golcü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada hayli etkisiz göründü. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Pereira, bunun üzerine 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu, ilk devrenin bitiminin ardından oyundan çıkardı