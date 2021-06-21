Altay’da Miroslav Stoch sesleri

Son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusunun İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Geçen sezon Polonya’da ligde 8, kupada 1 müsabakada görev alan Stoch’un bonservisinin elinde olması nedeniyle Altay yönetiminin Zaglebie Lubin’e bir ödeme yapmayacağı ifade edildi.

2011-12’DE PUSKAS ÖDÜLÜ ALDI

Slovakya Milli Takımı’nın yanı sıra ülkesinde Nitra, İngiltere’de Chelsea, Hollonda’da Twente, Yunanistan’da PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al-Ain, Çekya’da Slavia Prag formalarını terleten Miroslav Stoch, Türkiye’de Fenerbahçe’nin yanı sıra Bursaspor’da top koşturdu. Stoch’un Fenerbahçe formasıyla 3 Mart 2012’de Gençlerbirliği’ne attığı gol, FIFA tarafından 2011-2012 sezonunda atılmış en güzel ilk 3 gol arasına girerek, Puskas Ödülü’ne layık görülmüştü.