Altınordu’nun parlayan yıldızları play-off finaline uçurdu

TFF 1. Lig'de çarşamba günü saat 20.00'de Altay ile Play-off Finali oynayacak olan Altınordu, bu sezon yine futbolcularıyla adından söz ettirdi. Yabancı oyuncu oynatmama felsefesiyle bilinen İzmir temsilcisi, hem altyapısında yetiştirdiği oyuncularla hem de alt liglerden alıp geliştirdiği futbolcularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Enis Destan parladı

Geçtiğimiz sezon altyapıdan A Takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki santrfor Enis Destan, sezonun en fazla dikkat çeken oyuncusu oldu. Genç oyuncu bu sezon kırmızı-lacivertli formayla sahaya çıktığı 29 resmi maçta 14 kez fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Süper Lig ve Avrupa'dan bazı kulüplerin takibinde olan Enis Destan, son oynanan TFF 1. Lig Play-off Yarı Final rövanş maçında Samsunspor'a 90+6. dakikada yaklaşık 60 metreden gol atarak gündeme oturmuştu. Bu sezon kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağırılan genç santrfor için Fenerbahçe ve Trabzonspor'un nabız yokladığı öğrenildi.

Metehan Mimaroğlu Süper Lig'e

Altınordu'da dikkat çeken bir diğer futbolcu ise Metehan Mimaroğlu oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK'den kadroya katılmıştı. Başarılı oyuncu geçen sezon 17 maçta 4 gol kaydetmişti. Metehan Mimaroğlu, bu sezon ise kırmızı-lacivertli formayı 32 maçta terletirken, 8 gol atıp 7 kez de gol pası verdi. Mimaroğlu, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girerken, bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un deneyimli oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.

Burak İnce Avrupa'ya

Kırmızı-lacivertlilerde 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce de bu sezon ön plana çıkan bir başka futbolcu oldu. U21 Milli Takımı'nda da oynayan genç oyuncu, bu sezon Altınordu formasıyla 29 müsabakaya çıktı. Merkez orta saha bölgesinde görev yapan Burak İnce, 6 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Burak İnce, 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladığı Altınordu'da TFF 1. Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etmişti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz sezon öncesinde yaptığı açıklamada Burak İnce'yi Avrupa'ya göndermek istediklerini ifade etmişti.