Ankaragücü Eyüpspor maçında hakem skandalının kıyısından dönüldü!

Ankaragücü'nün Eyüpspor'a attığı gol filelerin delik olması nedeniyle bir skandala dönüşüyordu! Maçın hakemi Yiğit Arslan aut kararında ısrarcı olması, yan hakemlerin maçtan önce fileleri tamamıyla kontrol etmemesi skandalı; pozisyona dördüncü hakemin dahil olmasıyla çözüme kavuştu ve gol kararı verildi.

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Spor Toto 1. Lig’de Ankaragücü ile Eyüpspor’un karşı karşıya geldiği mücadelede sahalarda çok ender rastlanan bir an yaşandı. Ankaragücü’nde Sinan Osmanoğlu’nun skoru 2-1 getiren golünde top üç direğin içerisinden geçip delik olan ağlardan dışarı çıktı.

Maçın hakemi Yiğit Arslan ısrarla ve ev sahibi takım oyuncularının yoğun itirazlarına rağmen kale vuruşunu işaret etti.

VAR sisteminin kullanılmadığı 1. Lig’de dördüncü hakem Ayberk Demirbaş’ın orta hakem Arslan’ı kenara çağırıp pozisyonu anlatması üzerine gol kararı verildi.

Ankaragücü’nün Eyüpspor karşısında durumu 2-1’e getiren golünden sonra hakem Yiğit Arslan tribünlere ve futbolculara dönerek vücut diliyle özür dilediği görüldü.