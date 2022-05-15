Antalyaspor, Kasımpaşa’yı da yendi: 15 oldu! Nuri Şahin rekor kırdı

Nuri Şahin yönetiminde çok iyi form yakalayan ve tarihinin en uzun yenilmezlik serisini sürdüren Antalyaspor son haftaların flaş takımı Kasımpaşa'yı yenerek 7. sıraya yükseldi. Şahin ayrıca Akdeniz ekibiyle deplasmanda en çok puan hoca olmayı da başardı.

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Spor Toto Süper Lig’n 37. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 4-2 kazanmayı başardı.

Ligde 14 maçtır yenilmeyerek İstanbul deplasmanına çıkan Nuri Şahin’in Antalyaspor’na galibiyeti getiren golleri Fredy, Naldo, Wright ve Hadergjonaj (K.K) kaydetti. Kasımpaşa’nın gollerini ise Umut Bozok attı.

Bu sonuçla Antalyaspor 58 puanla 7. sıraya yükselirken, Kasımpaşa 50 puanla 10. sırada kaldı.

Ligin son haftasında futbolculuk kariyerinin son maçına çıkacak olan Nuri Şahin’in ekibi Galatasaray’ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Altay deplasmanına çıkacak.

NURİ ŞAHİN REKOR KIRDI

Nuri Şahin, Kasımpaşa maçından aldığı 3 puanla Akdeniz temsilcisinin Süper Lig’deki deplasman maçlarında bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktörü oldu.

Şahin, 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik sonunda 18 puanla, 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan toplayan Tamer Tuna’yı geçti.

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