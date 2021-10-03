Antalyaspor yönetimi, Ersun Yanal ile ayrılık konusunu görüşecek

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme kararı aldı. Toplantıda Ersun Yanal ile ayrılık görüşmesi yapılacak.

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Süper Lig’de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13’üncü sırada yer alan ve son olarak sahasında Adana Demirspor’a 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor’da yönetim kurulu teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme yapacak. Bugün Ersun Yanal ile kulüp yöneticilerinin yolların ayrılması noktasında toplantı yapacağı öğrenildi. Bu toplantıdan sonra Ersun Yanal’ın da görüşü alınarak, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası kararın açıklanması bekleniyor.

‘ŞAKA GİBİ, GERÇEKTEN AYIP’

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, ”Maçın hakkı bu değildi. Oyuncularım ikinci yarı iyi tepki gösterdi. Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Gerçekten ayıp!” ifadelerini kullanmıştı.