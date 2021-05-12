Arda Turan gece evinin önünden paylaştı

Süper Lig’in son haftasında lider Beşiktaş ile aynı puanda girip sadece 2 gol farkıyla 2. sırada yer alan Galatasaray’da takım kaptanlarından Arda Turan, Denizlispor maçı sonrasında paylaşım yaptı.

İstanbul’a döndükten sonra tesislerden arabasıyla eve gelen Arda Turan, gece saat 3 sularında anahtarını tesislerde unuttuğu için çocuklarını ve eşini uyandırmamak için arabada sabahladı.

Arda Turan’ın evinin önünden paylaştığı fotoğrafa “Maçtan dönmüş… Anahtarını tesiste unutmuş… Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan… Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım” cümlelerini yazdı.