Arda Turan’dan tepkili paylaşım: Müsaade edin!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, kadroya alınmadığı Adana Demirspor karşılaşmasının ardından sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezon sonunda kariyerine nokta koyacağı iddia edilen Arda Turan, Galatasaray’ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Galatasaray taraftarı önünde son kez sahaya çıkma şansını kaybeden Arda Turan, sosyal medya hesabından sitem içeren bir paylaşım yaptı.

Gece geç saatlerde Instagram’dan bir paylaşım yapan Arda Turan, “Yok kardeşim ben 13 milyon Euro kazandırmadım… Ben seni 16 dakika bekletmedim… Ben seni Play-Off’a bırakmadım, ben seni 2008’de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim… Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen??? Sadece GS’li gibi uyumak istiyorum müsaade edin” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Domenec Torrent: Geliştirmemiz gereken şeyler var