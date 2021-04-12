Asistlerin efendisi Rachid Ghezzal… Quaresma’yı geride bıraktı

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, takıma skor anlamında katkı vermeye devam ediyor. 66'da jeneriklik bir gol atan Cezayirli yıldız, Oğuzhan Özyakup'un attığı golün de pasını vererek ligdeki asist sayısını 14'e yükseltti. Ligin bu alanda en iyi ismi olan 28 yaşındaki futbolcu, bir başka başarıya da imza attı. Ghezzal, ligdeki asist sayısını 14'e çıkararak son 10 yılda Beşiktaş formasıyla en fazla asist yapan oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, bu rakamla 2016-2017 sezonunu 13 asistle tamamlayan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.

Ghezzal, daha önce verdiği röportajda, “Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım” demişti. Beşiktaş formasıyla 23 lig maçına çıkan Ghezzal, 15 karşılaşmada gol ya da asist katkısı verdi.