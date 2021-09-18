Avrupa, Fatih Terim’i ve bu fotoğrafı konuşuyor

Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da dünyaca ünlü teknik adam Sarri'nin Fatih Terim'e karşı gösterdiği duruş Avrupa'da gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın Lazio 1-0 mağlup ettiği maçta Fatih Terim ile Sarri’yi buluşturan kare Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. SÖZCÜ foto muhabiri Hüseyin Çağlar'ın objektifine takılan ve büyük ses getiren bu fotoğraf hem Galatasaray'ın hem de Fatih Terim'in seviyesini gösterir nitelikteydi. Dünya çapında tanınan, Chelsea, Napoli ve Juventus gibi devleri çalıştıran Lazio hocası Maurizio Sarri'nin Türk meslektaşı karşısında ‘önünde saygıyla eğiliyorum' hareketi yapması gururumuzu okşadı.

İMPARATOR, SARRİ’Yİ MAĞLUP ETTİ

İTALYAN medyası da Fatih Terim ve Galatasaray'ı övdü. La Gazetta dello Sport, “Lazio nakavt oldu” başlığını attı, kaleci Strakosha'nın golü Galatasaray'a hediye ettiği vurgulandı. Calcio Mercato, “Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu” ifadesini kullandı. La Repubblica ise “Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi mahkum etti” yorumunu yaptı.

SARRİ NE DEMİŞTİ?

“TERiM, İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı. Fiorentina'yı yönettiğinde Floransa'da çok sevilen bir teknik direktördü. Onun gibi büyük tüm antrenörleri inceledim.”