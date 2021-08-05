Avrupa’da Türk gecesi… Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor avantaj için sahada

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Galatasaray, Trabzonspor ve Sivassppr, ülkemize moral vermek için sahaya çıkacak.

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Orman yangınlarıyla acılar yaşadığımız bu günlerde futbol kulüplerimiz Avrupa arenasında boy gösterecek. Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor, bugün birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak ve milletimize moral vermek için sahada mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde İskoçya'nın St. Johnstone ekibini konuk edecek. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor, Norveç'ten Molde'yi ağırlayacak. Sivasspor, Gürcü Dinamo Batum ile saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacak.

CİCALDAU OYNAYAMAYACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de İskoç ekiple karşılaşacak Aslan'da yeni transferlerden Cicaldau daha önce Craiova ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde görev alamayacak. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede Oğulcan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yok. Yenilerden Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

TRABZONSPOR 2 YIL SONRA SAHADA

2019'da mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir yıl men cezası alan Trabzonspor, Molde maçıyla UEFA organizasyonlarına geri dönüyor. İlk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde Norveç temsilcisiyle iki maç oynayacak bordo-mavililer, turu geçmesi durumunda İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak Molde maçında Fırtına'dan Abdülkadir Ömür ve Koita sakatlıkları nedeniyle yok.

Galatasaray-St. Johnstone muhtemel 11’ler:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Emre Kılınç, Sekidika, Mohammed

ST: JOHNSTONE: Clark, Rooney, Kerr, Gordon, McCart, Davidson, McCann, Wotherspoon, Hendry, O'Halloran, Devine

Trabzonspor-Molde muhtemel 11’ler:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

MOLDE: Linde, Knudtzon, Gregersen, Sinyan, Haugen, Aursnes, Hussain, Hestad, Eikrem, Brynhildsen, Fofana

Dinamo Batum-Sivasspor muhtemel 11’ler:

DİNAMO BATUM: Kupatadze, Chabradze, Kabakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Zaria, Jigauri, Flamarion

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Koray, Caner, Goutas, Uğur, Hakan, Fajr, Sefa, Jorge Felix, Yatabare, Kayode