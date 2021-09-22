Balotelli’nin hareketi 8 yıllık intikam! Hem Beşiktaş’a hem Adana Demirspor’a ceza kapıda…

Adana Demirspor'un flaş transferi Mario Balotelli patlamayı Beşiktaş maçıyla yaptı. 2013 yılında kendisi için 'beyni yok' diyen Sergen Yalçın'ı unutmayan İtalyan yıldızın tahrikleri nedeniyle yaşanan kavga sonrası iki kulübe de ceza yağması bekleniyor.

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Süper Lig’in 6. haftasında oynanan ve tam 6 gollün çıktığı düelloya damga vuran isim dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve oyuna sonradan giren Balotelli 79’da müthiş bir şutla Ersin’i avladı. Skoru 3-2’ye getiren ve Adana Demirspor’u yeniden ateşleyen Balotelli muhteşem golünün ardından Beşiktaş yedek kulübesinin önüne giderek, teknik direktör Sergen Yalçın'a iki eliyle ‘beyin' işareti yapınca ortalık karıştı.

8 YILLIK HATIRLATMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Siyah beyazlıların bu hareket sonrası müthiş bir tepki gösterdiği Balotelli hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılırken bu hareketin ne maksatla yapıldığı merak edilmeye başlandı. Balotelli’nin kafasını göstererek yaptığı göndermenin nedeni sosyal medyada ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın 8 yıl önce televizyonda yorumculuk yaptığı dönemde Balotelli için ‘beyni yok’ ifadelerini kullanması nedeniyle yıldız oyuncunun bir hatırlatma yaptığı anlaşıldı.

3. GOLDEN SONRA YİNE KULÜBENİN ÖNÜNE GİTTİ

90+7’de Assambalonga'nın beraberliği getiren golü öncesinde topa ilk dokunuşu yapan Balotelli’nin 3-3 sonrası yine yedek kulübesi önüne giderek tahrik etmesi sonucu ortam iyice gerildi. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, kendisine el kol hareketleri yaptığı iddia edilen Balotelli'nin üzerine yürüdü. Adana Demirsporlu futbolcu ve teknik adamlar da Şahin'e karşılık verince ortalık bir anda karıştı.

AĞIR CEZA GÜNDEMDE

İki takım arasında saha ortasında yaşanan itiş kakış sonrası ortalık güçlükle sakinleştirilirken TFF görevlisinin olaylarla ilgili vereceği rapora göre hem Beşiktaş’tan hem de Adana Demirspor’dan bazı futbolcu ve hocalara ceza gelebileceği öğrenildi. TFF Disiplin Kurulu’nun ayrıca Balotelli’ye yaptığı hareket ve maç sonrası sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşım nedeniyle ağır bir ceza vermesi bekleniyor.