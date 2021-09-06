Balotelli’nin kardeşi TFF 1. Lig’de

Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli, Menemenspor ile anlaşmaya vardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Menemenspor, bu sezon ülkemizde Süper Lig’de Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli’nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya’da Serie D takımı USD Caravaggio’da top koşturdu.

1.5 yıldır oynamıyor

Son maçına 9 Şubat 2020’de çıkan Barwuah, bir süredir Balotelli ile birlikte Adana Demirspor’la antrenmanlara çıkıyordu.

Kariyerini şimdiye kadar yalnız İtalya’nın 4’üncü ligi olarak gösterilen Serie D ekiplerinde geçiren futbolcu, sırasıyla Bogliasco, Vallecamonica, Foligno, Ciliverghe, Pavia, Castiglione ve Caravaggio formasını terletti. Toplamda 93 maça çıkan 28 forvet, 12 gol atıp, 1 asist yaptı.

Adana Demirspor yönetimi Balotelli’nin kardeşinin bir süre takımla antrenmana çıkıp ardından başka bir kulübe gönderileceğini açıklamıştı.