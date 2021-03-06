Bandırmaspor Altınordu maçı protestoyla başladı, puanlar paylaşıldı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Bandırmaspor’un gollerini penaltıdan Mickael Frank Pote ve Ruben Rayos Serna kaydetti. Altınordu’nun sayıları Recep Aydın ve Ahmet Dereli’den geldi.

Maçın hemen başında Bandırmaspor futbolcusu Onur Akbay, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Onur Akbay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken Bandırmaspor’da Orhan Ovacıklı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bandırmaspor yönetim kurulu maçın başlama vuruşu ile beraber geçen haftalardaki hakem hatalarını alkışlayarak protesto etti.

Bu beraberlikle Bandırmaspor puanını 32’ye, Altınordu ise 45’e yükseltti.

“Güzel bir isyan etti oyuncularımız”

Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Maçtan önce röportajımda şunu söylemiştim. İnşallah bugün 11 kişi tamamlarız maçı. Ama bugün de 11 kişi tamamlayamadık. Daha önceki gördüğümüz kırmızı kartların sana göresi bana göresi var ama bugün haklı bir kırmızı kart gördük. Biraz daha sakin kalmamız lazım.

Orhan da aslında çok kart gören bir oyuncumuz değil ama o da duygularına yenik düştü. Tabi son haftalarda verilen kararlar hepimizi gerdi ister istemez. Oyuncularımızı gerdi, bizi gerdi. İster istemez psikolojik olarak sıkıntıya girdik. Bu da ister istemez sahaya yansıyor. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman yine 10 kişi kaldık ama maçtan önce şu konuşmayı yaptım ben oyuncularımla…

Bugün biz isyan edelim ama dışarıda değil, sahada isyan edelim. Performansımızla isyan edelim. Çünkü dışarıda konuştuğun zaman ceza alıyoruz. Biz, oyuncularımız, Başkan ve yöneticiler. Bizim işimiz sahada dedik. Bugün isyan edelim, sahadaki performansımızla isyan edelim dedik. Bugün de güzel bir isyan etti oyuncularımız. Sahadaki performansları takdire değerdi.

Yediğimiz iki golde yine talihsizdik. Biraz koordinasyon, konuşma eksikliği, bireysel hatalar. Son haftalarda bundan biraz canımız yanıyor. Alınan bir puan üç puan kadar değerli bugün. Çünkü 50-55 dakika 10 kişi oynadık. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Büyük başarı gösterdiler. Bizim kalitemiz oldukça iyi gözüktü 10 kişi oynamamıza rağmen. Sadece biraz Feyyaz’da kramp olayı oldu. O da haftalardır oynamadığı için ve maç eksiği olduğu için. Onun dışında kramp olayı da olmadı. Üç haftadır eksik olmamıza rağmen. Bu da bizim oyuncularımızın kendine iyi baktığını gösteriyor.”

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

RH Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Mickael Frank Pote (İshak Çakmak dk. 84), Michel Landel, Doğan Can Davas (Ruben Rayos Serna dk. 79), Onur Akbay (Mehmet Yiğit dk. 17), Emir Halilovic (Yonathan Del Valle dk. 46), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Hakan Bilgiç dk. 79)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altınordu: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil (Ufuk Budak dk. 90), Recep Aydın (Emre Çeltik dk. 67), Hüsamettin Yener (Burak İnce dk. 90), Şeref Özcan (Furkan Metin dk. 46), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Ahmet Dereli dk. 46)

Yedekler: Muzaffer Kocaer, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Recep Aydın (dk. 37), Ahmet Dereli (dk. 64) (Altınordu), Mickael Frank Pote (dk. 59 pen.), Ruben Rayos Serna (dk. 82 pen.) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Orhan Ovacıklı (dk. 45+2) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Zülküf Özer, Taha Yalçıner, Hakan Bilgiç, Gökay Güney (Bandırmaspor), Yusuf Can Esendemir, Enis Destan, Furkan Metin (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Bandırmaspor 2-2 Altınordu