Barcelona Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Barcelona karşısında avantaj arıyor

Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Nou Camp'ta karşı karşıya geliyor. İki takım son olarak 13 Kasım 2002 tarihinde Camp Nou’da karşılaşmış ve Barcelona maçı 3-1 kazanmıştı. Barcelona Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak ve Exxen canlı yayını ile ekranlara gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona karşısında çıkıyor. Galatasaray karşısında Barcelona’da sarı kart cezalısı olan Gavi forma giyemeyecek, ayrıca sağ bek Dani Alves ve Wague ise UEFA listesinde yer almadığı için mücadelede yer almayacak. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında dünya devi Barcelona ile karşılaşırken, kötü giden tüm sezonu unutturmaya çalışacak.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bu gece TSİ 23.00’te başlayacak ve Exxen’den naklen yayınlanacak.

BARCELONA GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Minguezca, Araujo, Eric, Dest, Nico, Frenkie, Pedri, Traore, Dembele, Depay

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Feghouli, Kerem, Mohamed

GÖZLEMCİLER GALATASARAY’I İZLEYECEK

Galatasaray, yarın akşam çok zorlu bir sınavdan geçecek. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında dünya devi Barcelona ile karşılaşırken, kötü giden tüm sezonu unutturmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip için ‘prestij’ niteliğinde olan bu karşılaşma, bazı futbolcular için ise ‘vitrin’ olacak. Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile, bu zorlu maça çok sayıda gözlemci davet etti. İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa’dan gözlemciler, Aslan’ın beş oyuncusunu mercek altına alacak.

DERBİDE DE İZLENEBİLİRLER

Victor Nelsson, Marcao, Alexandru Cicaldau, Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu; gözlemcilerin izleyeceği oyuncular.

23 yaşındaki Danimarkalı stoper, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin; 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, İtalyan ve İspanyolların; 25 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, İtalyan ve Fransızların; 25 yaşındaki Mısırlı forvet, Fransız ve İtalyanların; Türk futbolunun 1998 doğumlu yeni yıldızı ise Fransızların takibinde. Gözlemcilerin iki Barcelona maçının yanı sıra Beşiktaş derbisinde de tribünde olması bekleniyor.

MÜCADELEYE FRANSIZ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü 23.00'te başlayacak olan Barcelona – Galatasaray karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Fransız hakem Benoit Bastien, Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta da görev almıştı.

Benoit Bastien ayrıca Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi de yönetti.