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Başakşehir Demba Ba’nın, BB Erzurumspor 3 futbolcunun sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken akşam saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Başakşehir'in Demba Ba'nın sözleşmesini feshettiği haberinin ardından, BB Erzurumspor'un da 3futbolcusuyla yollarını ayırdığı öğrenildi.

Güncellenme: 00:06, 22/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Başakşehir Demba Ba’nın, BB Erzurumspor 3 futbolcunun sözleşmesini feshetti

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Medipo Başakşehir ve BB Erzurumspor, akşam saatlerinde gündeme bomba gibi düşen kararlar aldı. Başakşehir’in forvet oyuncusu Demba Ba’nın, BB Erzurumspor’un ise, Mostapha El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa’nın sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile tartıştığı iddia edilen ve Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayan Senegalli forvet Demba Ba’nın biletinin kesildiği iddia edildi. Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi şimdiden feshedildi. Bu sezon Başakşehir ile toplamda 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

ERZURUMSPOR’DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Bu gelişmenin ardından bir başka sürpriz de BB Erzurumspor’dan geldi. Yeni Malatyaspor’u 90+6’da attığı golle 1-0 yenen ve kümede kalma umutlarını koruyan BB Erzurumspor, 3 futbolcusu ile yolları ayırma kararı aldı. Erzurumspor’dan yapılan açıklamada; Mostapha El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa’nın sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

Ligde son olarak Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen ve 33 maç yapan Medipol Başakşehir, 33 puanla 19. sırada küme düşme potasında yer alıyor. Malatyaspor karşısında 35. maçına çıkan BB Erzurumspor ise, 34 puanla 18. sırada bulunuyor.

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Yayınlanma Tarihi:23:25,