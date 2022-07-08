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Başakşehir, Duarte’ye 4 yıllık imza attırdı

Başakşehir, Leo Duarte’nin bonservisinin Milan’dan alındığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Başakşehir, Duarte’ye 4 yıllık imza attırdı

Başakşehir, 2020-2021 sezonunun devre arasında Milan’dan kiralanan Leo Duarte’nin transferi hakkında açıklama yaptı. İstanbul ekibi, 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini aldı.

Başakşehir ile 54 maça çıkan Duarte ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Başakşehir’in açıklaması şöyle;

“Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte’nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya vardı.

Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonadro Duarte’ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.”