Başakşehir, Duarte’ye 4 yıllık imza attırdı
Başakşehir, Leo Duarte’nin bonservisinin Milan’dan alındığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Başakşehir, 2020-2021 sezonunun devre arasında Milan’dan kiralanan Leo Duarte’nin transferi hakkında açıklama yaptı. İstanbul ekibi, 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini aldı.
Başakşehir ile 54 maça çıkan Duarte ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Başakşehir’in açıklaması şöyle;
“Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte’nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya vardı.
Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonadro Duarte’ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.”
Leonardo Duarte’nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya varıldı.
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— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 8, 2022