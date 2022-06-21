Başakşehir, Leo Duarte için Milan’ı ikna etti!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Leo Duarte'nin bonservisini almak için Milan'la yaptığı pazarlıktan mutlu sonla ayrıldı...

Sozcu.com.tr

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Başakşehir, Milan’dan 1,5 sezonluğuna kiraladığı savunma oyuncusu Leo Duarte’nin bonservisini almak için İtalyan devini ikna etti.

2019’da Flamengo’dan Milan’a 10 milyon euroya transfer olan Brezilyalı stoper, Serie A’da beklentilerin altında kalınca gözden çıkartıldı. Başakşehir’in Ocak 2021’de kiraladığı savunmacı Süper Lig’de eski formuna kavuştu.

Geçen sezon 33 lig maçına çıkan ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun vazgeçilmezleri arasına giren Duarte’nin, bonservisiyle alınması için bir süredir iki kulüp arasında müzakereler yapılıyordu.

Başakşehir 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeyi teklif ederken, kiralık anlaşması yaparken satın alma opsiyonunu daha yüksek bir bedel belirleyen Milan buna rağmen teklifi kabul etti.

25 yaşındaki savunmacının transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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