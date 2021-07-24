Bayern Münih-Ajax maçında inanılmaz pozisyon! Joshua Zirkzee de şaştı kaldı

Bayern Münih ile Ajax, Audi Cup kapsamında Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlanırken, Bayern Münih’te forma giyen Joshua Zirkzee, uzun süre unutulmayacak bir pozisyonun kahramanı oldu.

Maçta 44. dakikada oynanırken kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua Zirkzee, Remko Pasveer’i şık bir hareketle çalımladı. Bomboş kaleye topla birlikte hareketlenen Joshua Zirkzee, tam golü atıyorum derken, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Boş kaleye topu yuvarlamakta geç kalan 20 yaşındaki futbolcu, Ajax savunmasının konsantrasyonunu kaybetmemesi nedeniyle inanılmaz bir golü kaçırdı.

Bayern Münih’te Joshua Zirkzee, inanılmaz bir gol kaçırdı pic.twitter.com/C8hqUj4pQj — TRT Spor (@trtspor) July 24, 2021

Joshua Zirkzee tam topa vuracakken yatarak müdahalede bulunan Perr Schuurs, topu kornere çeldi. Golü attığını düşünürken neler olduğunu anlayamayan Joshua Zirkzee, uzun süre şaşkın gözlerle etrafa bakakaldı.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sonuçlandı. Ajax 10. dakikada Zakaria Labyad ile öne geçerken, Bayern Münih 40. dakikada Maxim Choupo-Moting’in golüyle beraberliği sağladı. İkinci yarı ilk beş dakikada atılan goller, maçın sonucunu belirledi. Bayern Münih’in 48. dakikada Tanguy Nianzou Kouassi ile bulduğu gol Ajax 50. dakikada Victor Jensen ile karşılık verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.