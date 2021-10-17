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Bayern Münih’ten 34 dakikalık resital!

Geçen hafta şok yenilgi alan Bayern Münih, 3. dakikada öne geçtiği maçta 30 ve 37. dakikalar arasında attığı gollerle Bayer Leverkusen'i 5-1 mağlup etti.

Sozcu.com.tr
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Bayern Münih’ten 34 dakikalık resital!

Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BayArena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 5-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta sahasında Frankfurt’a mağlup olan Bayern, 3. dakikada Lewandowski ile 1-0 öne geçti. Maçta 30 ile 40. dakikalık bölüme girildiğinde ise konuk takımın resitali yaşandı!

Bayer Leverkusen’e adeta nefes aldırmayan Bayern; 30’da Lewandowski, 34’te Müller, 35 ve 37. dakikalarda Gnabry’nin golleriyle soyunma odasına 5-0’lık üstünlükle gitti.

Bayer Leverkusen’in golü de 55. dakikada Çek golcüsü Patrik Schick’ten geldi.

5-1’lik galibiyetin ardından Bayern Münih haftayı 19 puanla lider tamamladı. Leverkusen ise 16 puanla 3. sıraya geriledi.

Bayern Münih, gelecek hafta Hoffenheim’ı ağırlayacak. Bayer Leverkusen ise Köln’e konuk olacak.

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