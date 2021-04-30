Belhanda’ya sürpriz teklif

Galatasaray’da, Sivasspor maçının ardından zeminin bozuk olması nedeniyle kulüp yöneticilerini eleştiren Younes Belhanda’nın sözleşmesi 10 Mart 2021 tarihinde feshedilmişti. Younes Belhanda’nın eski takımı Montpellier’in, Faslı yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Midi-Libre’ye yaptığı açıklamada Younes Belhanda’ya kendileri ile antrenman yapması için teklifte bulunduklarını söyledi. Faslı yıldız ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Laurent Nicollin “Üç hafta önce Younes Belhanda ile bir öğle yemeği yedik. Tekrar form tutabilmesi için bizimle antrenmanlara çıkmasını önerdim. Ancak Younes Belhanda, Türkiye’ye geri döneceğini söyledi. Türkiye’de düzenlemesi gereken işler olduğunu belirtti” dedi.

Laurent Nicollin, açıklamasını “Montpellier’e geri dönmek istiyorsa Sportif Direktörümüz Bruno Carotti ile konuşması gerekiyor” diyerek tamamladı.

Montpellier ile 2012 yılında şampiyonluk yaşayan Younes Belhanda, 2013 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev’e transfer olmuştu. 2017 yılında aynı bedelle Galatasaray’a gelen Faslı yıldız, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 131 maçta 22 gol atarken, 26 da asist yapmıştı.