Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Servet Yardımcı’ya: Sahaya bankalar çıkmayacak!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmeyi SÖZCÜ'ye anlattı. Harcama limitlerinin esnetilmesi gerektiğini ilettiğini belirten Çebi, “Bankalar Birliği böyle istiyor” yanıtına “Sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız” dediğini ifade etti.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Vodafone Park'ta düzenlenen iftar yemeğinde harcama limitleri konusuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuştu.

“Şu anki en büyük problemimiz harcama limitleri” diyen Çebi, TFF'de geçici olarak başkanlık görevinde bulunan Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Kartal'ın Patronu, “TFF limitleri açıklamakta geç kalıyor. Harcama limitlerinin acil olarak açıklanması gerekiyor. Ayrıca limitler de esnetilmeli” dedi.

TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Çebi, “Bu konuyla ilgili Servet Yardımcı Bey ile görüştüm. ‘Bankalar Birliği böyle istiyor' dedi.. Ben de kendisine, ‘Sayın Başkan, sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız. Siz bankaları bize bırakın, biz onları ikna ederiz. Zaten biz kulüpler sahaya çıkamadıktan sonra TFF olarak siz ne yapacaksınız?' dedim. Ayrıca ‘Öyle bir durumda her bir yönetim kurulu üyeniz, güreş ve boks gibi federasyonlarına gitmek zorunda kalırsınız” diyerek espri de yaptım” ifadesini kullandı.

“DÜŞMENİN KALDIRILMASI SAÇMA OLUR”

“Geçen sezon küme düşmenin kaldırılması benim fikrimdi. O dönem mücbir sebepler vardı. Ancak şu an böyle bir şeyin olması mümkün değil, düşmenin kaldırılması saçma olur. Ne yani 40 takımla mı oynayacağız ligi? İzmir takımlarının ligden düşmesine üzüldüm.”