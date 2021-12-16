Beşiktaş Bruno Pinheiro ile anlaştı! Devrim yapmaya geliyor…

Başkan Çebi sözünü söyledi; Pinheiro, İstanbul’a çağrıldı. Son görüşmenin ardından 1.5 yıllık imza atacak 45 yaşındaki Portekizli, ekibiyle birlikte 1 milyon Euro alacak.

Ali AYDIN

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İlk kez SÖZCÜ'nün duyurduğu Beşiktaş'ın ‘devrim' projesi için ilk adım atıldı. Siyah-beyazlılarda, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın önerdiği Bruno Pinheiro ismine daha önce onay veren Çebi, yönetim kurulundan da görüşlerini alıp son sözünü söyledi. Pinheiro, son anda bir aksilik çıkmaması halinde Beşiktaş'ın yeni teknik adamı olacak. 45 yaşındaki Portekizli, bugün ya da yarın İstanbul'da olacak. Son görüşmeler kulüpte yapılacak ve 1.5 yıllık imza atılacak. Pinheiro ve ekibi, yıllık 1 milyon Euro alacak.

HEM EĞİTİM HEM GELİŞİM

BRUNO Pinheiro ismi üzerinde uzlaşılmasının nedeni ise Beşiktaş altyapısı ile A Takım arasındaki bağların kurulacağı yeni proje. Antrenman ve taktik çalışmalara büyük önem veren Pinheiro, siyah-beyazlıların genç oyuncularının as takıma dahil edilmesi için çalışacak. Beşiktaş, gelecek vaat eden futbolcuların transferine ve eğitimine odaklanacak. Kadro maliyeti ve yaş ortalaması düşürülecek. Pinheiro ve ekibi, önce kupalar kazanmayı, uzun vadede ise oyuncu satışıyla gelir elde edilmesini hedefliyor.

BRUNA PINHEIRO KİMDİR? TOPU İSTİYOR, GENÇLERİ SEVİYOR…

BRUNO Pinheiro, 1976 doğumlu ve futbolcu kökenli olmayan bir antrenör. Benfica ve Belenenses altyapılarında eğitim sonrası Katar U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Pinheiro hoca, Haziran 2020'de Portekiz 2. Lig ekibi Estoril'in başına geçti ve ilk senesinde şampiyon olarak kulübü 1. Lig'e çıkardı. Estoril, 14 haftası geride kalan ligde 24 puanla beşinci durumda. Topa sahip olmayı öne çıkaran bir oyun tarzı bulunan 45 yaşındaki hoca, genç futbolcularla çalışmayı tercih ettiğini ifade ediyor.

DERBİDE KARAVELİ

FENERBAHÇE derbisinde takımın başında U19 Takımı Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin çıkacağı kesinleşti. Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, Kadıköy'da takımın başında olacak. Önder Karaveli'nin, gelecek hafta Pinheiro'nun ekibine dahil edilmesi bekleniyor.