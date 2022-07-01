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Beşiktaş, Cenk Tosun ile bir kez daha…

Muleka'yı kaptıran, Weghorst'ta ise son adımı bir türlü atamayan Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadroya katıyor.

Yayınlanma: 13:26 - 01 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş, Cenk Tosun ile bir kez daha…

Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile el sıkıştı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro’ya Everton’a giden Cenk, Beşiktaş’ta 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak gelmişti.

Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenilen katkıyı vermeyen Cenk Tosun, Beşiktaş’taki 3. dönemine hazırlanıyor.

MULEKA VE WEGHORST BEKLERKEN…

Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşmede anlaşan 31 yaşındaki forvet, yerli rotasyonunda büyük rahatlık sağlayacak olması ve camiayı bilmesi nedeniyle teknik direktör Ismael tarafından da istendi. Siyah-beyazlılar, Muleka transferinde sonuca varamaması ve Weghorst’ta son adımı atamaması nedeniyle forvet transferinde sıkıntı yaşıyor.

Cenk Tosun’un Weghorst’un kadroya katılmasıyla rotasyonda kullanılması bekleniyor.

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