Beşiktaş Denizlispor özet izle! Beşiktaş üç puanı üç golle aldı (MAÇ ÖZETİ)

Zirve yarışındaki Beşiktaş evinde alt sıralarda uzaklaşmak isteyen Denizlispor’u ağırladı. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından evinde Denizlispor’u 3-0 ile geçmeyi başardı. Mücadelenin 22. dakikadasında Rosier'in ortasında savunmadan seken topu kontrol eden Larin, dar açıdan yaptığı sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 38’i gösterdiğinde Nsakala'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sektikten sonra Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın dönerek yaptığı sert vuruş ağlara gitti ve durum 2-0’a geldi. Topla birlikte ceza sahasına giren Aboubakar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda boş durumdaki Ljajic'i gördü. Ljajic, boş kaleye topu yuvarladı ve 3-0 oldu. Maç özeti yayıncı kuruluş tarafında paylaşıldığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR ÖZET

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇINDA GOL İPTALİNE TEPKİ

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar dakikalar 29'u gösterdiğinde Cyle Larin'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Ancak VAR uyarısı sonrasında Larin'in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem Cüneyt Çakır, gol kararını geçersiz saydı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, yedek kulübesinde kurmaylarıyla birlikte tabletten golün tekrarını izledi. Yalçın ve ekibi pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepki gösterdi.