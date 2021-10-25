Beşiktaş, Galatasaray’a kaybetmiyor!

Beşiktaş'ın sahasındaki Galatasaray'a karşı galibiyet serisi devam ediyor. Vodafone Park'taki ilk derbiyi berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 4 derbide de sarı-kırmızılıları mağlup etti.

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Vodafone Park'ın açılışından bu yana Galatasaray ile 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, 2-2 beraberlikle biten ilk maçın ardından rakibini 5 mücadelede de mağlup etmeyi başardı.

2016-2017 sezonunda bu statta oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona ererken, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlılar sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Vodafone Park’ta oynanan Galatasaray derbilerinden 1-0’lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da rakibini 2-0’lık sonuçla geçmeyi başarmıştı.

Bu maçta da Galatasaray’ı 2-1’lik sonuçla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında sahasında üst üste 5. maçtan da galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

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