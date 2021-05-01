Beşiktaş Hatayspor maçı canlı yayın (Süper Lig 39. hafta)

Beşiktaş Hatayspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 39. haftasında lider Beşiktaş evinde Hatayspor’u ağırlıyor. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelenin VAR hakemi ise Ümit Öztürk. Fenerbahçe ile 5 puan fark bulunan lider Beşiktaş 78 puana sahip. 5. sıradaki Hatayspor ise 57 puana sahip.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

HATAYSPOR’DA ÖMER ERDOĞAN YOK

Beşiktaş’ta sezonu kapatan Ajdin Hasic ile Cenk Tosun kadroda yok. Ayrıca sakatlıkları devam eden Oğuzhan Özyakup ile Aboubakar da kritik maçta takımını yalnız bırakacak.

Hatayspor’da ise teknik direktör Ömer Erdoğan, corona virüsü testi pozitif çıktığı İstanbul’a gelmedi. Konuk takımda kart cezalısı Kamara ile Sackey’nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Selim Ilgaz ve Soner Örnek de kart cezalısı.

BEŞİKTAŞ’TA 4 İSİM DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Beşiktaş’ın Hatayspor maçında 4 futbolcusu kart sınırda yer alıyor. Larin, Ljajic, Dorukhan ve Atiba sarı kart görmeleri halinde liin 40. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Hatayspor ile Beşiktaş sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ’IN HATAYSPOR İÇİN HIZLANDIRILMIŞ PCR TESTİNE RET

Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasındaki Hatayspor maçı öncesinde rakibinin teknik direktörü Ömer Erdoğan’ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ekstra PCR testi istedi.

Bu talebini Türkiye Futbol Federasyonu’na ileten siyah-beyazlılar, bu talebin TFF tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir” ifadelerine yer verildi.