Beşiktaş için bir kupadan fazlası!

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki Süper Kupa galibiyeti pek çok açıdan değerli. Önder Karaveli ilk şampiyonluğunu yaşadı ve takımda kalmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar kâbus gibi biten 2021’in ardından yeni yıla motivasyonla başladı. Takımın genç oyuncularının başarısı da nicelerine örnek teşkil etti.

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Aykut Coşkun / Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek tarihindeki 9. Süper Kupa'yı havaya kaldırdı. Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının yanına bir kupa daha ekleyen siyah-beyazlılar, kendi tarihi adına bir ilki başardı.

Kartal, daha önce iki kez kıyısına gelip kaçırdığı ‘üçleme'yi yapma fırsatını bu kez tepmedi. Ancak bu kupaya çok daha büyük anlamlar katan üç nokta dikkat çekti. Önder Karaveli'nin siftahı, camianın yeniden kazanmayı hatırlaması ve gençlerin özgüven sağlaması, Beşiktaş adına bir kupadan fazlası anlamına geliyor.

KARAVELİ İLE YOLA DEVAM

Sergen Yalçın sonrası emaneten görevi devralan Önder Karaveli, kısa sürede hem Beşiktaşlıların hem de centilmenliğiyle sporseverlerin beğenisini kazandı. Karaveli, kariyerinin ilk kupasını da almayı başardı. Siyah-beyazlı yönetimin, genç çalıştırıcıyı sezon sonuna kadar takımda tutması bekleniyor. Ayrıca Karaveli ile yeni sözleşme imzalanacak.

YENİ YILA MORALLİ GİRDİ

Beşiktaş, 2020-21 sezonunu çifte kupayla tamamlamış ancak yıl Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız sonuçlarla kâbus gibi bitmişti ki imdada Süper Kupa yetişti. Siyah-beyazlılar 2022'ye kupa ile başladı. 11 eksiğe rağmen kazanılan Süper Kupa, camia ve yönetimde moralleri yerine getirdi. Kulüp, ikinci devreye artık umutla bakıyor.

GENÇLERE GÜVEN VERDİ

Siyah-beyazlıların üç kupalı sezonu, en çok gençlere yaratı. 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz takımın bankoları haline geldi. Altyapıdan yetişen iki genç futbolcu, Beşiktaş tarihindeki ilk üçlemede pay sahibi oldu. Özkaynağın ürünü bu iki ismin başarısı, Emirhan İlkhan gibi genç futbolcuların da umutlanmasını sağladı.

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