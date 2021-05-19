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Beşiktaş, normalleşmeyle birlikte taraftarlı kutlama yapacak

Beşiktaş Kulübü, corona virüsü salgını sürecinde normalleşmeyle birlikte taraftarların da katılımıyla yeniden bir şampiyonluk kutlaması yapılacağını bildirdi.

Güncellenme: 21:02, 19/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş, normalleşmeyle birlikte taraftarlı kutlama yapacak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Parkta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir.

Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın.”

Beşiktaş Corona Futbol Süper Lig