Beşiktaş şeytan üçgeninde! 8 günde 3 kritik maç…

Galatasaray engelini 3 puanla geçen Beşiktaş'ı 8 günde 3 önemli maç bekliyor. Cumartesi Hatay ve 3 Kasım’da Sporting Lizbon deplasmanlarına çıkacak olan Kartal, 6 Kasım’da lider Trabzonspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmaların sonuçları Avrupa ve ligdeki kaderi çizecek.

Ali AYDIN

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İnişli-çıkışlı sergilediği performansların ardından Galatasaray derbisini kazanan Beşiktaş için yeni bir sayfa açılıyor… Birçok futbolcusunun sakatlıktan kurtulmasının ardından çıkışa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş'ı cumartesi günü ve 6 Kasım arasındaki 8 günlük periyotta 3 önemli mücadele bekliyor. Ligin flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal'ın bir sonraki durağı Lizbon olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 0 çekerek hayal kırıklığı yaratan Kartal, Avrupa Ligi için kazanmak zorunda.

SEZON FİNALİ GİBİ

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu iki karşılaşmanın ardından lig lideri Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Siyah-beyazlılar, namağlup bir şekilde yoluna devam eden bordo-mavilileri devirip şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu kanıtlamak isteyecek. Avrupa'da ve ligde birbirinden zorlu sınavlar verecek olan Kara Kartal'ın 3 maçtaki alacağı sonuçlar sezonun ilk çeyreğindeki kaderini çizecek. Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası “Abartmaya gerek yok” diyen Yalçın, bu 3 zorlu maça odaklanmış durumda.

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