SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Beşiktaş şeytan üçgeninde! 8 günde 3 kritik maç…

Galatasaray engelini 3 puanla geçen Beşiktaş'ı 8 günde 3 önemli maç bekliyor. Cumartesi Hatay ve 3 Kasım’da Sporting Lizbon deplasmanlarına çıkacak olan Kartal, 6 Kasım’da lider Trabzonspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmaların sonuçları Avrupa ve ligdeki kaderi çizecek.

Ali AYDIN
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beşiktaş şeytan üçgeninde! 8 günde 3 kritik maç…

İnişli-çıkışlı sergilediği performansların ardından Galatasaray derbisini kazanan Beşiktaş için yeni bir sayfa açılıyor… Birçok futbolcusunun sakatlıktan kurtulmasının ardından çıkışa  geçmeyi hedefleyen Beşiktaş'ı cumartesi günü ve 6 Kasım arasındaki 8 günlük periyotta 3 önemli mücadele bekliyor. Ligin flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal'ın bir sonraki durağı Lizbon olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 0 çekerek hayal kırıklığı yaratan Kartal, Avrupa Ligi için kazanmak zorunda.

SEZON FİNALİ GİBİ

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu iki karşılaşmanın ardından lig lideri Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Siyah-beyazlılar, namağlup bir şekilde yoluna devam eden bordo-mavilileri devirip şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu kanıtlamak isteyecek. Avrupa'da ve ligde birbirinden zorlu sınavlar verecek olan Kara Kartal'ın 3 maçtaki alacağı sonuçlar sezonun ilk çeyreğindeki kaderini çizecek. Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası “Abartmaya gerek yok” diyen Yalçın, bu 3 zorlu maça odaklanmış durumda.

Dört Büyükler'in yeni transferlerinin ilk 10 haftası! İlginizi Çekebilir Dört Büyükler'in yeni transferlerinin ilk 10 haftası! Vitor Pereira, Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe'nin ideal 11'i... İlginizi Çekebilir Vitor Pereira, Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe'nin ideal 11'i...
Avrupa Beşiktaş Cumartesi Fenerbahçe Futbol Galatasaray Hatay Hatayspor Mesut Özil Şampiyonlar Ligi Sergen Yalçın Sözcü Trabzonspor transfer