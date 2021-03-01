Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş taraftarı takım otobüsünü durdurdu!

Yeni Malatyaspor maçı için kente gelen Beşiktaş’ı taraftarlar havaalanı çıkışında coşkuyla karşıladı.

Güncellenme: 19:33, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, özel bir uçakla saat 17.30'da kente geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları taşıyan Beşiktaş otobüsünü ise havaalanı çıkışında siyah-beyazlı taraftarlar durdurdu.

Konfeti ve meşalelerle takımlarını karşılayan taraftarlar, futbolcular ve Teknik Direktör Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi karşılamanın ardından, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadında oynanacak karşılaşma öncesine kadar konaklayacakları otele geçti.

Beşiktaş Malatya Malatyaspor Sergen Yalçın Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:17:55,