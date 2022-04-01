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Beşiktaş, Vodafone Park’ta taraftarı önünde çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına gidecek Beşiktaş, son antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştirdi.

Yayınlanma: 20:38 - 01 Nisan 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından, Vodafone Park’ta seyircisi önünde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vodafone Park’ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve iki grupta top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular daha sonra 5 gruba ayrılıp topa baskı çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise orta çalışması yapıldı.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Antrenmanı yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerden takip etti. Taraftarlar tezahüratlarıyla takıma moral verdi.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Antrenmanda milli takımlarına gittikleri için Cyle Larin, Atiba ve Michy Batshuayi yer almadı. Larin ile Atiba antrenmanı kenardan takip etti.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Antrenman sonrasında Çebi, Valerien Ismael ile bir süre sohbet etti.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

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