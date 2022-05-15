Beşiktaş’a İtalyan takviyesi! Giacomo Bonaventura’ya yakın takip…

Fiorentina’nın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah-beyazlı yönetim, istikrar abidesi olan Bonaventura’yı ikna etmeye çalışıyor.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezon sonunda kadrosunda geniş çaplı değişime gidecek Beşiktaş'ın en çok ilgilendiği oyunculardan birinin İtalya'dan olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Giacomo Bonaventura'yı takibe aldığı belirtildi. Asıl bölgesi merkez orta saha olan ancak sol kanatta da oynayabilen 32 yaşındaki İtalyan oyuncu, Fiorentina'dan önce Atalanta ve Milan'da da forma giydi.

14 KEZ MİLLİ OLDU

Az sakatlık yaşayan ve çok istikrarlı bir oyuncu olan Bonaventura; bu sezon 33 maçta 4 gol 8 asist üretti; İtalya Milli Takımı'nın formasını da 14 kez terletti.

SON DEPLASMAN

Süper Lig'de hiçbir iddiası bulunmayan iki takım bugün İzmir'de karşılaşacak. Beşiktaş, sezonun son deplasman maçında küme düşen Göztepe'ye konuk olacak. Geçen yıl 15 Mayıs'ta Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Kara Kartal için bugünkü sınav prestijden başka bir anlam ifade etmiyor. Siyah-beyazlılarda Ersin, Mert, Vida, Rıdvan, M.Topal, Pjanic, Oğuzhan ve Gökhan yok.