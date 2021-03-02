Beşiktaş’ın Atiba’sı var!

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31 puanda kalırken, Beşiktaş 57 puana yükseldi.

Ligin 29. haftasında Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü Denizlispor ile deplasmanda; Beşiktaş ise aynı gün Gaziantep FK ile Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Beşiktaş orta sahada Necip-Josef-Atiba üçlüsüyle çıktığı maçta ilk yarı rakip kalede pozisyonlar buldu ancak son vuruşlar istenilen golü getirmedi.

ATIBA’DAN 9 GOLLÜK KATKI

İkinci yarıya Mensah-Necip değişikliğiyle başlayan Beşiktaş, galibiyet golünü 59. dakikada Atiba ile buldu. 38 yaşındaki Kanadalı, Aboubakar’ın tek pasta çıkardığı topta ceza sahası çaprazında şutunu çekerek kaleci Ertaç’ı çaresiz bıraktı: 1-0.

5 asisti bulunan Atiba bu golle bu sezon oynadığı 24. maçında 4. gol sevincini yaşamış oldu.

UTKU YUVAKURAN DEVLEŞTİ

Geride kalan dakikalarda takımlar pozisyona girdi ancak skor değişmedi. Kaleci Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu’nun mide rahatsızlığı nedeniyle yedekler arasında kaldığı maçta yaptığı 2 net kurtarışla takımına büyük katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇTA 12 TOPLADI VE GOL YEMEDİ

Beşiktaş bu galibiyetle birlikte ligdeki serisini 4 maça çıkarırken, bu karşılaşmalarda kalesini de gol kapatmayı başardı. Trabzonspor yenilgisi sonrasında Antalyaspor ile berabere kalan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, kayıplardan sonra çıktığı 4 maçta 12 puan topladı.

Beşiktaş sırasıyla; Konyaspor’u 1-0, Gençlerbirliği ve Denizlispor’u 3-0, Yeni Malatyaspor’u da 1-0 mağlup etti.

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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Acquah (Ahmet Ildiz dk. 72), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Stephan Mallan (Fofana dk. 75), Benjamin Tetteh

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz

Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Necip Uysal (Bernard Mensah dk. 46), Josef De Souza, Atiba, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 74), Cyle Larin, Aboubakar (N’Koudou dk. 85)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Atiba (dk. 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Benjamin Tetteh, Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)

YENİ MALATYASPOR 0-1 BEŞİKTAŞ