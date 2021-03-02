Beşiktaş’ın Atiba’sı var!

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31 puanda kalırken, Beşiktaş 57 puana yükseldi.
Ligin 29. haftasında Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü Denizlispor ile deplasmanda; Beşiktaş ise aynı gün Gaziantep FK ile Vodafone Park’ta karşılaşacak.
Beşiktaş orta sahada Necip-Josef-Atiba üçlüsüyle çıktığı maçta ilk yarı rakip kalede pozisyonlar buldu ancak son vuruşlar istenilen golü getirmedi.
İkinci yarıya Mensah-Necip değişikliğiyle başlayan Beşiktaş, galibiyet golünü 59. dakikada Atiba ile buldu. 38 yaşındaki Kanadalı, Aboubakar’ın tek pasta çıkardığı topta ceza sahası çaprazında şutunu çekerek kaleci Ertaç’ı çaresiz bıraktı: 1-0.
5 asisti bulunan Atiba bu golle bu sezon oynadığı 24. maçında 4. gol sevincini yaşamış oldu.
Atiba’nın gol vuruşu. #YMSvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/yBAaAVHJLJ
— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 2, 2021
Geride kalan dakikalarda takımlar pozisyona girdi ancak skor değişmedi. Kaleci Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu’nun mide rahatsızlığı nedeniyle yedekler arasında kaldığı maçta yaptığı 2 net kurtarışla takımına büyük katkı sağladı.
Beşiktaş bu galibiyetle birlikte ligdeki serisini 4 maça çıkarırken, bu karşılaşmalarda kalesini de gol kapatmayı başardı. Trabzonspor yenilgisi sonrasında Antalyaspor ile berabere kalan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, kayıplardan sonra çıktığı 4 maçta 12 puan topladı.
Beşiktaş sırasıyla; Konyaspor’u 1-0, Gençlerbirliği ve Denizlispor’u 3-0, Yeni Malatyaspor’u da 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Acquah (Ahmet Ildiz dk. 72), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Stephan Mallan (Fofana dk. 75), Benjamin Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Umut Bulut, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz
Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Necip Uysal (Bernard Mensah dk. 46), Josef De Souza, Atiba, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 74), Cyle Larin, Aboubakar (N’Koudou dk. 85)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Atiba (dk. 59) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Benjamin Tetteh, Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)