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Beşiktaş’ın Kayserispor kadrosu açıklandı! Larin ve Atiba kararı…

Süper Lig 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılarda Cyle Larin ve Atiba Hutchinson hakkında karar verildi.

Güncellenme: 13:04, 27/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın Kayserispor kadrosu açıklandı! Larin ve Atiba kararı…

Süper Lig lideri Beşiktaş, 38. hafta karşılaşmasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kadrosunu açıkladı.

Kayserispor maçında sakatlıkları nedeniyle yer almayan Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, Rizespor maçının kafilesine dahil edildi.

Siyah beyazlılar, Süper Lig’de yarın (28 Nisan) Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için özel bir uçakla Trabzon'a, ardından karayoluyla Rize'ye giderek kampa girecek. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar yapacak. Kadir Sağlam dördüncü hakem olacak.

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta ağırladığı Çaykur Rizespor’u 6-0 yenmişti.

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