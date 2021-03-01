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Beşiktaş’ın Malatya kadrosu belli oldu… İki yıldız yok

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.

Güncellenme: 14:11, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ın Malatya kadrosu belli oldu… İki yıldız yok

Süper Lig’in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Beşiktaş’ta 22 kişilik kafile belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Francisco Montero ile Cenk Tosun kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında yarın saat 19.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Bugün saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya gidecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın oluşturduğu 22 kişilik kafile şöyle:

“Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.”

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Atiba Hutchinson Beşiktaş Cenk Tosun Cyle Larin Malatya Malatyaspor Rachid Ghezzal Sergen Yalçın Süper Lig Vincent Aboubakar
Yayınlanma Tarihi:14:10,