Beşiktaş’ın yeni sezon formaları sızdırıldı

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş’ın yeni sezon formaları için tanıtım filmi çekildi. Bu görüntülerden bazı kareler ise yabancı internet sitelerine sızdı.

2021-2022 sezonunda erkek ve kadın futbol takımlarının giyeceği formalar tanıtımdan bir gün ortaya çıktı.

Yeni sezon iç saha forması 2014-2015 formasıyla benzerlik taşıyor. Enlemesine olan siyah ile kırmızı çizgiler yeni formalarda yukarıdan aşağıya doğru yapılmış.

Deplasman forması is tamamıyla siyah renkten ve omuzlardan sponsor firmanın klasikleşen üç çizgisi geçiyor. Ayrıca Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası’nı kazandığı için Türkiye bayrağını da formasında taşıyacak.

Siyah-beyazlıların üçüncü forması ise gri ve düz bir tasarıma sahip.

Beşiktaş’ın 14 Temmuz’da piyasaya sürülecek yeni formalarını tanıtımında ise Beşiktaş’ın kaptanları Atiba ile Necip ve genç futbolcu Rıdvan Yılmaz yer aldı. Ayrıca Kadın Futbol Takımı’ndan da iki isim kamere karşısına geçti.

Beşiktaş resmi Twitter hesabından formaların tanıtımı için bir teaser paylaşmıştı.