Beşiktaş’ın yıldızı Miralem Pjanic müthiş başladı, Batshuayi açılışı yaptı!

Süper Lig 4. haftasında Yeni Malatya'yı konuk eden Beşiktaş, maça yeni transferlerinin şovuyla başladı. İlk kez siyah beyazlı formayla sahaya çıkan Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi iş birliği maçın hemen başında golü getirdi. Pjanic, Beşiktaş formasıyla bir ilki de başarmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 4. haftasında sahasında Yeni Malatya’yı ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 7. dakikasında bulduğu golle öne geçti. Asisti yapan Miralem Pjanic ve golü atan Michy Batshuayi ikilisinin müthiş iş birliği neticesinde gelen gol, siyah beyazlı taraftarları mest etti. Sağ kanattan gelişen atakta Valentin Rosier pasını Miralem Pjanic’e aktardı. Bosnalı futbolcu hiç bekletmeden savunma arkasına koşu yapan Michy Batshuayi’yi gördü ve şık bir ara pas yolladı.

Ceza sahası içine giren Batshuayi, kalesini terk eden kaleci Abdulsamed’i görünce sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Barcelona’dan kiralık olarak transfer edilen Pjanic, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçın 7. dakikasında harika bir asiste imza atarken, en üst lig kariyerinde ilk kez bir takımın formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı. Beşiktaş’ın yeni forveti Batshuayi ise, üçüncü Süper Lig maçında ilk golünü atmış oldu.

Siyah beyazlılar ilk golden 3 dakika sonra Kevin Nkoudou ile skoru 2-0’a getirirken, Pjanic ve Batshuayi kısa süre içerisinde sosyal medyada TT listesine girdi. İki futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edildi. İşte Pjanic ve Batshuayi hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

Pjanic topla buluştuğu ilk 10 pozisyonun 8’ini tek pas oynadı. Top gelmeden düşünmenin bir takımın kalitesine neler katacağını daha iyi anlamak için maçın 10 dk.sı yetti.

“Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit oynamaktır.” deyiminin karşılığı Pjanić. Muazzam oynuyor muazzam. Bu adamı nasıl aldığımızı hala idrak edemiyorum.

Pjanic’in Batshuayi’ye yaptığı asist neydi öyle ya

Bırakın yaptığı asisti, Pjanic’in attığı herhangi bir pası mesut atsa ülkede 3 gün milli bayram ilan edilirdi

Pjanic futbolcu ise biz yıllardır saçma bir şey izliyormuşuz

Pjanic’in Batshuayi’ye yaptığı asistin aynısını en son Camp Nou’da Iniesta’dan izlemiştim. Böyle bir dünya starını Süper Lig’de görmek rüya gibi.

Pjanic kardeş senin bu ülkede ne işin var paslara bak lütfen gider misin