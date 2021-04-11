Beşiktaş’ta 25 puanlık seri başlıyor

Beşiktaş, adına şampiyonluk yolculuğu Erzurum'da başlıyor. Haftaya lider giren siyah-beyazlılar, BB Erzurum sınavı ile başlayacak fikstürde seri galibiyetlerle mutlu sona ulaşmak istiyor. Sezonun ilk yarısında aynı maçlarda alınan skorlar da Kartal'ın moralini yükseltiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın öğrencileri ilk devrede Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenildikten sonra oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılmış, topladığı 25 puanla gerilerden gelip liderliğe oturmuştu.

Beşiktaş, aynı başarıyı bu kez sezonun son bölümünde tekrarlamak istiyor. Üstelik şampiyonluk için siyah-beyazlılara bu kez matematiksel olarak 22 puan yetiyor.

ORTADA REKABET VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Josef'in forma giyemeyeceği BB Erzurum maçında orta sahadaki son ismin kim olacağına karar veremedi. Formanın Necip Uysal'a gideceği konuşuluyordu. Ancak Mensah'ın idmanlardaki formu Yalçın'ın aklını karıştırdı. Dorukhan ve Ljaijc'in de hazır durumda olması teknik heyetin işini zorlaştırdı.

BEŞİKTAŞ’IN ERZURUM SEFERİ

Son dokuz maçının yedisini kazanan lider Beşiktaş, sekiz haftadır galibiyete hasret BB Erzurum'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Aboubakar ve Hasic sakatlıkları, Josef de cezası nedeniyle yok.