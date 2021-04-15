Beşiktaş’ta Aboubakar kararı verildi

Süper Lig’in 35. haftasında yarın (Cuma) sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar için karar verildi.
Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun’un sezonu kapattığı siyah-beyazlılarda Aboubakar’dan da beklenen iyi haber gelmedi. Milli takımdan sakat dönen Kamerunlu golcü, Ankaragücü karşılaşmasında da takımıyla birlikte olmayacak.
Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyen Aboubakar’ın yerinde ileri uçta Larin forma giyecek. Sergen Yalçın hücum hattında Ghezzal, Oğuzhan ve Nkoudou’ya görev verecek.